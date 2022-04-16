أكبر مساجد الإسماعيلية جامع "المطافى" يتألق فى رمضان بعد توسعته.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا من مسجد الإسماعيلي"المطافي"، والذى يعد أكبر مسجد فى محافظات مدن القناة، وواحد من أكبر المساجد فى مصر، تم إنشاء توسعات جديدة مؤخرًا فيه، لتتخطى مسحته الـ 6 آلاف متر.





وقال الشيخ أحمد عبد المنعم، إمام وخطيب المسجد، إن هناك طفرة كبيرة يشهدها المسجد الإسماعيلى "مسجد المطافى" أحد أكبر المساجد على مستوى محافظات الجمهورية خلال تلك الفترة وذلك بالجهود الذاتية وتبرعات أهل الخير من شعب الإسماعيلية، حيث يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الرابعة للتوسعات والإنشاءات حيث يتم إقامة وتشييد مجمع متطور لدورات المياه وأماكن للوضوء للرجال والسيدات بالإضافة إلى 2 مغسلة للموتى، واحدة للرجال وآخرين للسيدات، فضلًا عن مصلى للسيدات بالطابق الثانى وذلك بمساحة إجمالية تتجاوز 650 متر مربع.

أضاف إمام المسجد، أن المساحة الإجمالية للمسجد وملحقاته ما يزيد عن ستة آلاف متر مربعًا، والمرحلة السابقة التوسعات التى تم تنفيذها وإضافتها للمسجد ما يزيد عن 3500 مترًا مربعًا تشمل مبنى مكون من أربع طوابق يضم مركزا لإعداد محفظى القرآن الكريم وقاعات لتحفيظ القرآن ومكتب لكبار الزوار بالدور الأراضى وصحن المسجد بمساحة 1750 مترًا مربعا ومصلى للسيدات بالطابق الثانى على مساحة 400 مترًا مربعًا ومركز طبى متكامل بالطابقين الثالث والرابع مساحة كل منها 1750 مترًا مربعًا بخلاف الصحن الخلقى للمسجد من الجهة البحرية بمساحة 1200 متر مربع والذى سبق أن تم إنشاؤه فى عهد المحافظ السابق اللواء فؤاد سعد الدين، واستغرقت فترة إنشاء تلك التوسعات مالا يزيد عن عام ونصف العام فقط.



الشيخ أحمد عبد المنعم أمام جامع المطافى



الشيخ أحمد عبد المنعم ومراسل اليوم السابع



جامع المطافى



لقاء مراسل اليوم السابع بأمام مسجد المطافى

أجرى "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا من مسجد الإسماعيلي"المطافي"، والذى يعد أكبر مسجد فى محافظات مدن القناة، وواحد من أكبر المساجد فى مصر، تم إنشاء توسعات جديدة مؤخرًا فيه، لتتخطى مسحته الـ 6 آلاف متر.

وقال الشيخ أحمد عبد المنعم، إمام وخطيب المسجد، إن هناك طفرة كبيرة يشهدها المسجد الإسماعيلى "مسجد المطافى" أحد أكبر المساجد على مستوى محافظات الجمهورية خلال تلك الفترة وذلك بالجهود الذاتية وتبرعات أهل الخير من شعب الإسماعيلية، حيث يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الرابعة للتوسعات والإنشاءات حيث يتم إقامة وتشييد مجمع متطور لدورات المياه وأماكن للوضوء للرجال والسيدات بالإضافة إلى 2 مغسلة للموتى، واحدة للرجال وآخرين للسيدات، فضلًا عن مصلى للسيدات بالطابق الثانى وذلك بمساحة إجمالية تتجاوز 650 متر مربع.

أضاف إمام المسجد، أن المساحة الإجمالية للمسجد وملحقاته ما يزيد عن ستة آلاف متر مربعًا، والمرحلة السابقة التوسعات التى تم تنفيذها وإضافتها للمسجد ما يزيد عن 3500 مترًا مربعًا تشمل مبنى مكون من أربع طوابق يضم مركزا لإعداد محفظى القرآن الكريم وقاعات لتحفيظ القرآن ومكتب لكبار الزوار بالدور الأراضى وصحن المسجد بمساحة 1750 مترًا مربعا ومصلى للسيدات بالطابق الثانى على مساحة 400 مترًا مربعًا ومركز طبى متكامل بالطابقين الثالث والرابع مساحة كل منها 1750 مترًا مربعًا بخلاف الصحن الخلقى للمسجد من الجهة البحرية بمساحة 1200 متر مربع والذى سبق أن تم إنشاؤه فى عهد المحافظ السابق اللواء فؤاد سعد الدين، واستغرقت فترة إنشاء تلك التوسعات مالا يزيد عن عام ونصف العام فقط.