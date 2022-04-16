اليوم السابع
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أصغر مجرم فى العالم.. تنفيذ حكم الإعدام على طفل بعد قتله فتاتين.. اعرف القصة

السبت، 16 أبريل 2022 05:00 م
أصغر مجرم فى العالم.. تنفيذ حكم الإعدام على طفل بعد قتله فتاتين.. اعرف القصة قصة جورج ستيني
كتب - أحمد عبد الهادى

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تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" أصغر مجرم في العالم"، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة التي ارتكبت علي يد أطفال، وأصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، وغيرها من جرائم القتل والسرقة والنصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله. 
 
وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة جورج ستيني 21 أكتوبر 1929 _ 16 يونيو 1944، الذي كان أصغر شخص نفذ عليه حكم الإعدام وهو يبلغ من العمر 14 عاماً، حيث أدين جورج بمقتل فتاتين تدعيان بيتي جون بينيكر (11 عاماً) وماري إيما تايمس (8 أعوام) اللتان وجدتا في حفرة موحلة، وكانت أثار الكسور شديدة على جماجمهما، وقد اعترف جورج بارتكاب الجريمة وحكم عليه بالإعدام بالكرسي الكهربائي .
 
 
 

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