أخبار مصر.. التعليم تنفى صدور منشور رسمى للأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور منشور رسمي من وزارة التربية والتعليم للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم لعام 2022.

التعليم: لا صحة لصدور آى منشور رسمى عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور منشور رسمي من وزارة التربية والتعليم للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم لعام 2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي منشور رسمي من الوزارة للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم لعام 2022. التضامن: 3100 تأشيرة مخصصة لحج الجمعيات والأسعار تبدأ من 110 آلاف جنيه أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، تخفيض حصة حج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه المؤسسة من 12 ألف إلى 3 آلاف و100 تأشيرة هذا العام، عقب تخفيض المملكة العربية السعودية أعداد الحجاج هذا العام، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. الصحة: إجراء 5379 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لمنع قوائم الانتظار أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 469 ألفًا و382 مواطنا، من خلال مستشفى الهلال التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك خلال 6 أشهر، في إطار حرص الوزارة على النهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين. الأرصاد: موجة حارة من اليوم تصل ذروتها غدا والعظمى بالقاهرة تسجل 39 درجة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء من اليوم السبت إثر دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية . القوى العاملة: تعيين 6764 شابا وتحرير 406 محاضر بالشرقية استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية، يشير إلي أنه تم تعيين 6764 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 42 "قادرون باختلاف" من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، و توفير 2181 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 3006 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة .

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