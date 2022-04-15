اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 12:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

FBI يتهم قراصنة على صلة بكوريا الشمالية بسرقة 620 مليون دولار عملات مشفرة

الجمعة، 15 أبريل 2022 11:03 ص
FBI يتهم قراصنة على صلة بكوريا الشمالية بسرقة 620 مليون دولار عملات مشفرة إف بى أى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكى FBI قراصنة على صلة بحكومة كوريا الشمالية بسرقة أكثر من 600 مليون دولار من العملة المشفرة الشهر الماضى من شركة لألعاب الفيديو، فيما قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه  الحلقة الأحدث فى سلسلة عمليات سرقة إلكترونية جريئة مرتبطة ببيونج يانج.

 وقال "الإف بى أى" فى بيان، إنه من خلال التحقيقات التى أجروها، استطاعوا تأكيد أن كلا من لازاروس جروب وAPT38 وهى جهات سيبرانية لها صلة بكوريا الشمالية، مسئولة عن سرقة 620 مليون دولار من عملة إثيرم المشفرة، والتى حدثت فى 29 مارس الماضى.

 وكان الإف بى أى يشير إلى عملية الاختراق الأخيرة لشبكة كمبيوتر خاصة بلعبة الفيديو إكسى إنفنيتى، والتى تسمح للاعبين بكسب عملات مشفرة.  وفى 29 مارس، أعلنت شركة سكاى مافيس، التى صنعت اللعبة، أن قراصنة مجهولون قد سرقوا ما يعادل تقريبا 600 مليون دولار، بتقديرات وقت اكتشاف القرصنة، وذلك يوم 23 مارس من "جسر" أو شبكة تسمح للمستخدمين بإرسال العملة المشفرة من محفظة عملات مشفرة إلى أخرى.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عقوبات على مجموعة لازاروس، وهى مجموعة واسعة من القراصنة الذين يعتقد أنهم يعملون نيابة عن حكومة كوريا الشمالية. كما فرضت الوزارة عقوبات على المحفظة الخاصة أو عنوان العملة المشفرة التى تم استخدمها لصرف الأموال الناتجة عن اختراق إكسى إنفينتى.

 وقالت "سى إن إن" إن المجموعة سرقت عملة مشفرة تقدر قيمتها بـ 1.75 مليار دولار فى السنوات الأخيرة، بحسب ما ذكرت شركى تشاناليس، التى تتعقب تحويلات العملات الرقمية.

 


اف بى اى

FBI

قراصنة

سرقة الكترونية

كوريا الشمالية

عملة مشفرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل يكتب اليورو الرقمى والعملات المشفرة نهاية البنكنوت؟.. البنك الأوروبى والبنوك المركزية تدرس إصدار عملات رقمية خاصة.. وصحف أسبانية: البتكوين العملة الأكثر شعبية بعد الدولار

الجمعة، 15 أبريل 2022 04:00 ص

العملات المشفرة مخرج أمريكا اللاتينية من التضخم وارتفاع الاستهلاك.. استطلاع: 78% من الخبراء يرون أهميتها للاقتصاد.. وانخفاض قيمة العملات نتيجة لكورونا وحرب أوكرانيا.. وخبيرة: أصبحت العملات الرقمية "ضرورة"

الخميس، 07 أبريل 2022 05:00 ص

بريطانيا تخطط لتنظيم بعض العملات المشفرة لتصبح مركزًا عالميًا للمدفوعات الرقمية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 04:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة