CNN: تويتر يلجأ لـ"الحبة السامة" ضد محاولات استحواذ إيلون ماسك

كتبت: نهال أبو السعود

تبنت شركة تويتر إجراء "الحبة السامة" اليوم الجمعة والذي من شأنه أن يساعد في منع خضوعها لعملية استحواذ عدائية بعد أن قدم الملياردير ايلون ماسك مؤسس تسلا للسيارات الكهربائية والرئيس التنفيذي لسبيس اكس عرضًا لشراء شركة التواصل الاجتماعي مقابل 43 مليار دولار.

وبحسب شبكة سي ان ان، اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع خطة حقوق المساهمين محدودة المدة والمعروفة بـ "الحبة السامة"، وبموجب الخطة إذا استحوذ أي شخص أو مجموعة على 15 في المائة أو أكثر من أسهم تويتر دون موافقة مجلس الإدارة ، فسيُسمح للمساهمين الآخرين بشراء أسهم إضافية بسعر مخفض.

وقال تويتر في بيان: "ستعمل خطة الحقوق على تقليل احتمالية حصول أي كيان أو شخص أو مجموعة على السيطرة على تويتر من خلال تراكم السوق المفتوحة دون دفع علاوة تحكم مناسبة لجميع المساهمين أو دون توفير الوقت الكافي لمجلس الإدارة لإصدار أحكام مستنيرة واتخاذ الإجراءات الأفضل".

وتعد الخطوة بمثابة هجوم مضاد من تويتر على عرض قدمه إيلون ماسك يوم الأربعاء إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لشراء الشركة.

جاء عرض ماسك للاستحواذ على تويتر بعد أن رفض مكانًا في مجلس إدارتها بعد أن استحوذ على حصة 9.2 في المائة في الشركة الأسبوع الماضي.

وقال دان آيفز ، المحلل في WedBush Securities ، إن "الحبة السامة" هي إجراء دفاعي يمكن التنبؤ به لمجلس الإدارة ، و لن ينظر إليها المساهمون بشكل إيجابي نظرًا للتخفيف المحتمل وحركة الاستحواذ غير الودية".

في خطاب ماسك إلى بريت تايلور رئيس مجلس إدارة تويتر المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، قال إن عرضه كان "الأفضل والأخير"، وليس من الواضح حتى الآن ما هي الخطوة التالية لماسك ، ولكن في مؤتمر TED يوم الخميس قال إن لديه خطة بديلة لم يشاركها علنًا بعد.