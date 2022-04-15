6 فوائد لتناول العنب في رمضان.. أبرزها تنشيط الذاكرة

فاطمة ياسر

العنب يعد من الفواكه ذات المذاق الخاص والمميز، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، كالألياف، والماء، والجلوكوز، ولذا فتناولك له يحقق العديد من الفوائد على صحة الجسم، ويقدمها لنا التقرير المنشور عبر موقع " eatthis " و"WEBMED"، ومنها:

- يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب، لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تقلل من الإجهاد التأكسدي على القلب.

- تناولك للعنب يساعد في تنشيط خلايا المخ، وتقوية الذاكرة، والسبب أنه يعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي في المخ، ويحميه من التعرض لفقدان الذاكرة، ويزيد من النشاط بالمخ.

- يعمل العنب علي تقليل فرص الإصابة بالزهايمر، لأن تناوله يقلل من فرص الإصابة بالتهابات المخ، والتخلص من ببتيد أميلويد بيتا، والذي تم ربطه بتطور هذا المرض.

- تناول العنب يحميك من الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب، والربو والسكر، والتهاب المفاصل، لأنه غني بمضادات الأكسدة، وفيتامين سي، وك.

-تناول العنب يساهم بشكل ملحوظ في تنظيم نسبة ضغط الدم، وتقليل فرص الإصابة بارتفاع نسبته، والسبب أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ومنخفضة في الصوديوم.

- يعد خيارا غذائيا رائعا للأشخاص الذين يعانون من الأرق فتناولك له يساهم بشكل ملحوظ في الحصول علي النوم العميق، لأنه يحتوي على كمية صغيرة من الميلاتونين الهرمون الذي يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم.