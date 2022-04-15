5 حبات فواكه صيفية لا غنى عنها للتغلب على الحرارة

كتبت إيناس البنا

يمكن أن تؤثر حرارة الصيف على جسمك ما يؤدى إلى العديد من المشكلات الصحية، لذا يجب عليك تناول الأطعمة التى تنظم حرارة الجسم وتحافظ على برودته.

حتى لو لم تكن من محبى الفاكهة، فهناك طرق عديدة لدمج الفاكهة فى نظامك الغذائى، اصنع العصائر والمخفوقات والمثلجات ودردشة الفاكهة وما إلى ذلك للحصول على أفضل تغذية.

أفضل 5 فواكه صيفية

حافظ على رطوبتك وامنح الجسم العناصر الغذائية اللازمة مع هذه الفاكهة المبردة للجسم وفقا لموقع " healthsite"

البطيخ

سواء كان ذلك البطيخ الأحمر أو العصير أو الشمام ، فهو رائع للحفاظ على مستويات المياه في جسمك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء (92%) والإلكتروليتات الضرورية لجسمك، وإذا كنت ممن يتعرقون كثيرًا فلا بد أن يكون لديك شمام، ويحتوي البطيخ أيضًا على الألياف التي تحافظ على تنظيم حركات الأمعاء وتساعد على منع عسر الهضم والإمساك وما إلى ذلك من المشكلات الشائعة جدًا في موسم الصيف.

التوت

السبب الذى يجعلك لا تفوت تناول هذه الأطعمة فى الصيف هو أنها تحتوى على فيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة خلال أيام الصيف الحارة، هذه تساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم أثناء التجوال في الشمس.

الحمضيات

لا شيء يمكن أن يحل محل الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون الحلو والليمون عندما يتعلق الأمر بزيادة تناول فيتامين سي، إلى جانب ذلك فإن السبب الثاني وراء تناول الحمضيات في المناطق الساخنة هو محتواها المائي العالي، هذه تساعد في تطهير الجسم عن طريق إطلاق السموم وتحسين حركة الأمعاء، استهلاك عصائر الحمضيات الطازجة يبقيك منتعشًا ورطبًا ومغذًا.

الخيار

يعتبر البعض الخيار من الخضروات لكنه فى الواقع فاكهة، بمجرد أن تأكل الخيار، ستشعر بإحساس بالبرودة يمر عبر جسدك ويهدئه.