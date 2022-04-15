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10 خطوات تساعدك على استعادة هاتفك المسروق.. تعرف عليها

الجمعة، 15 أبريل 2022 05:30 ص
10 خطوات تساعدك على استعادة هاتفك المسروق.. تعرف عليها سرقة الهواتف المحمولة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يتعرض البعض من المواطنين لحوادث سرقة، خاصةً سرقة الهواتف المحمولة بالطرق العامة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يمكنك استرجاع الهاتف المسروق فى 10 خطوات.
 
 
1- تحرير محضر بمركز الشرطة الذى وقعت فى دائرته السرقة، مرفق به بيانات الهاتف "الرقم المسلسل، النوع، الماركة".
 
2- سيتم تقييد المحضر ضد مجهول فى حالة عدم العلم بهوية السارق، أو تقديم طلب استعلام.
 
3- تسليم المحضر للنيابة العامة، ويتم تقديم طلب استعلام من شركات المحمول.
 
4- ترسل النيابة الملف للمحامى العام لتحرير خطاب استعلام من شركات المحمول.
 
5- عند استعمال السارق الهاتف بشريحة أي شركة ترد شركات المحمول من واقع بيانات صاحب الشريحة للهاتف المسروق الموجودة بالتليفون المحمول على الخطاب وتحدد "اسمه، رقم بطاقته، عنوانه.
 
6- يرسل المحامي العام الاستعلام للنيابة الجزئية.
 
7- يصدر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار السارق.
 
8- يتم تحرير جنحة سرقة أو استيلاء على أشياء مسروقة لحامل الهاتف المحمول.
 
9- تحدد له جلسة وتنظر الجنحة ويكون الحضور فيها وجوبيا للمتهم.
 
10- تقدم طلب للنيابة بتسليمك الهاتف.
 

وزارة الداخلية

سرقة هواتف محمولة

اخبار الحوادث

استرجاع الهواتف

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