اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 02:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وصول أكثر من 800 ألف من سكان دونباس وأوكرانيا إلى روسيا

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:28 م
وصول أكثر من 800 ألف من سكان دونباس وأوكرانيا إلى روسيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السلطات الروسية، إن عدد الأشخاص الذين وصلوا روسيا من منطقة دونباس وأوكرانيا بلغ أكثر من 808 آلاف شخص، من بينهم أكثر من 153 ألف طفل.

وقال مصدر روسى حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "إجمالا، حتى اليوم، وصل أكثر من 808 آلاف شخص إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا، من بينهم أكثر من 153 ألف طفل" منوها بأن حوالى 20 ألف شخص يعبرون الحدود الروسية يوميا.

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى روسيا من أراضى جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك وأوكرانيا، حتى صباح أمس الخميس، تجاوز 790 ألف شخص، بزيادة قدرها 18.6 ألف يوميا.

 


دونباس

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة