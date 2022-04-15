وصول أكثر من 800 ألف من سكان دونباس وأوكرانيا إلى روسيا

وكالات الأنباء

قالت السلطات الروسية، إن عدد الأشخاص الذين وصلوا روسيا من منطقة دونباس وأوكرانيا بلغ أكثر من 808 آلاف شخص، من بينهم أكثر من 153 ألف طفل.

وقال مصدر روسى حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "إجمالا، حتى اليوم، وصل أكثر من 808 آلاف شخص إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا، من بينهم أكثر من 153 ألف طفل" منوها بأن حوالى 20 ألف شخص يعبرون الحدود الروسية يوميا.

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى روسيا من أراضى جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك وأوكرانيا، حتى صباح أمس الخميس، تجاوز 790 ألف شخص، بزيادة قدرها 18.6 ألف يوميا.