وزير خارجية إيطاليا: لا يمكننا دفع ثمن إمدادات الغاز الروسى بالروبل

فاطمة شوقى

قال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، إنه ليس ممكنا دفع ثمن امدادات الغاز الروسي بالعملة الروسية المحلية الروبل، حسبما نقلت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وقال دي مايو: "لا يمكننا الدفع بالروبل. هذا ما تم قوله في جميع الاوساط . روسيا أنشأت نظام حساب مزدوج يورو-روبل. وهذا غير ممكن لأنه يعني التحايل على العقوبات التي تم فرضها على البنك المركزي الروسي من جانب الاتحاد الاوروبي بسبب الحرب على أوكرانيا.

وتابع دي مايو: "من وجهة نظر فنية، الحظر تفرضه روسيا على نفسها، فمن الواضح أنه إذا قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين: أدفعوا بالروبل، فإننا نجد صعوبة في القيام بذلك، كما أن "الاتحاد الأوروبي قال بوضوح أنه لا يمكنه الخضوع لابتزاز الروبل".

وفى السياق نفسه، قال رئيس أعضاء حزب الرابطة في مجلس الشيوخ الايطالي، ماسيميليانو روميو، إن بقاء قطاع الصناعة على قيد الحياة بدون الغاز الروسي "يتطلب بعض الوقت، مشيرا إلى أنه "ينبغي أن نبدأ في تمهيد الطريق لاستبدال الغاز الروسي ووضع خطة لنصبح مستقلين تدريجياً".

وحسب السيناتور الايطالي، فإن "الوصول إلى الاستقلالية يستغرق ما لا يقل عن 7 أو 8 سنوات ، كما قال وزير التحول البيئي شينجولاني".

وقال إن "التفكير، كما يقول إنريكو ليتا (زعيم الحزب الديمقراطي)، في حظر الغاز الروسي اعتبارًا من صباح الغد يعني في الأساس إفلاس اقتصادنا".