اليوم السابع
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أكرم القصاص
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واشنطن: سنبذل قصارى جهدنا لمنع إعادة توحيد الصين وتايوان بالقوة

الجمعة، 15 أبريل 2022 05:00 ص
واشنطن: سنبذل قصارى جهدنا لمنع إعادة توحيد الصين وتايوان بالقوة الصين وتايوان
وكالات

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قال المستشار الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن سلطات بلاده ستتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع إعادة توحيد تايوان مع الصين بالقوة.

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر نظمه النادي الاقتصادي بواشنطن أن "سياستنا العامة هي أننا سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان عدم حدوث ذلك أبدا".

وأضاف: "بالطبع، أعربنا عن قلقنا بشأن اتخاذ الصين إجراءات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن، ونعتقد أنهم يراقبون عن كثب ما يحدث في أوكرانيا من أجل تعلم الدروس بشكل عام".

وكانت وزارة الدفاع الصينية أكدت في مارس المنصرم أنه "لا توجد قوة تستطيع منع إعادة توحيد الصين وتايوان".

من جهته، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، لنظيره الأميركي جو بايدن، في وقت سابق، أن "قضية تايوان تحتاج إلى أن تُعالج على نحو سليم من أجل تجنب أي تأثير سلبي في العلاقات الصينية الأميركية".


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جيك سوليفان

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