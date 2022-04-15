اليوم السابع
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الجمعة، 15 أبريل 2022 04:03 م
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نقابة الأطباء تنعى رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحى

الجمعة، 15 أبريل 2022 03:25 م
نقابة الأطباء تنعى رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحى نقابة الأطباء تنعى رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحى
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، ببالغ الحزن الدكتور أيمن محمد الأمين رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر.
 
وقالت النقابة، فى بيان، أن الدكتور أيمن محمد الأمين قد قام بدور بارز نحو حصول أسر شهداء فيروس كورونا من الفريق الطبي على مستحقاتهم، فقد أصدر قرار باعتبار الوفاة بفيروس كورونا وفاة إصابية تستحق عنها الأسرة معاش وفاة إصابة العمل.
 
كما كانت نقابة الأطباء تلجأ إليه في الكثير من مشكلات الأطباء والفريق الطبى، وكانت النقابة تلقى من الدكتور أيمن الأمين كل تعاون و استجابة.
 
 
 

نقابة الاطباء

ايمن محمد الامين

التامين الصحى

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