وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم /الجمعة/- إن موسكو ستكثف الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف ردا على أي هجمات إرهابية أو أعمال تخريبية على الأراضي الروسية.



وأشار كوناشينكوف، إلى أن القوات الروسية تمكنت من استهداف وتدمير نقاط وتمركزات للجيش والمعدات العسكرية الأوكرانية في كييف، تشمل 3 مراكز دعم و9 مدرعات ومركبات أوكرانية.



وأعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، تدمير 20 مدرعة و7 مواقع حربية أوكرانية من بينها منظومة صواريخ "توشكا- أو" وموقع مؤقت لمجموعة أوكرانية متشددة.