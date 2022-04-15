اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مواطن يضرب زوجته بـ"حديدة" حتى الموت فى الفيوم.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 15 أبريل 2022 11:58 ص
مواطن يضرب زوجته بـ"حديدة" حتى الموت فى الفيوم.. اعرف التفاصيل حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بالفيوم ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص) بعثوره على جثة (شقيقته، مقيمة رفقة زوجها بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف) ملقاة بأرض فضاء بجوار مسكنه وما تبين أن الجثة ملفوفة داخل بطانية وبها كدمات متفرقة واتهامه لزوجها بارتكاب الواقعة.

 

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم عن أن المذكور وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب بالأيدى وماسورة حديدية حتى فارقت الحياة، وعقب ذلك قام بلفها داخل بطانية ونقلها بالتروسيكل الخاص به لمكان العثور، وأرشد عن الأداة والتروسيكل المستخدمان فـى الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

قتل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة