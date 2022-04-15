اليوم السابع
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الجمعة، 15 أبريل 2022 06:44 م
أكرم القصاص
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مقدونيا الشمالية تطرد 6 دبلوماسيين روس آخرين

الجمعة، 15 أبريل 2022 05:15 م
مقدونيا الشمالية تطرد 6 دبلوماسيين روس آخرين مقدونيا الشمالية
أ ش أ

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أعلنت مقدونيا الشمالية، اليوم الجمعة، عن أن ستة دبلوماسيين روس آخرين غير مرغوب فيهم.

 

وحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، فقد "تم استدعاء السفير الروسي في مقدونيا الشمالية، سيرجي بازدينكين إلى وزارة الخارجية وتم تسليم مذكرة شفوية أعلن فيها ستة دبلوماسيين من سفارة الاتحاد الروسي أشخاصًا غير مرغوب فيهم في شمال مقدونيا".

 

ووفقًا للمذكرة فإنه "بناء على المعلومات الواردة من السلطات المختصة، كان الدبلوماسيون الروس الـ6 المعنيون ينخرطون في أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

 

ومن المقرر أن يغادروا أراضي جمهورية مقدونيا الشمالية خلال الأيام الخمسة المقبلة.

 


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