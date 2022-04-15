مصر للطيران تستأنف رحلاتها الجوية بين القاهرة وموسكو

تستأنف الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو عاصمة روسيا، بمعدل رحلة واحدة يوميًا رقم MS729 / MS730، بعد فترة توقف دامت لعدة أسابيع.

وتسير مصر للطيران رحلاتها إلى روسيا، على متن طائراتها البوينج B737-800، بعد فترة تعليق لعدة أسابيع على خلفية الأحداث الروسية الأوكرانية.

وتقلع رحلات مصر للطيران، المباشرة إلى موسكو من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، حيث مقرر أن يكون الميعاد الجدولي لرحلتها اليومية المغادرة إلى موسكو في تمام التاسعة والنصف صباحا، والعودة في العاشرة مساءا من نفس اليوم.

وطالبت مصر للطيران عملائها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للسفر إلى دولة روسيا وإجراء تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 48 ساعة على الأكثر.​