اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع عامل فى حادث تصادم سيارة بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية

الجمعة، 15 أبريل 2022 10:32 ص
مصرع عامل فى حادث تصادم سيارة بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى عامل مصرعه إثر تصادم سيارة، به أثناء عبوره الطريق بنطاق مدينة العاشر من رمضان دائرة قسم شرطة أول العاشر، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس.

 

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة القرين، يفيد بورود إشارة  مستشفى بلبيس المركزى بوصول "محمد ر ث" 40 عاما عامل مقيم سوهاج، جثة هامدة.

 

وتبين من التحريات الأولية حدوث الوفاة إثر تصادم سيارة به أثناء عبوره الطريق بنطاق مدينة العاشر  من رمضان، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بالعاشر من رمضان التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.

 


الشرقية

العاشر من رمضان

مصرع عامل

سوهاج

مستشفى بلبيس

حادث تصادم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة