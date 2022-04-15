اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طالب فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالشرقية

الجمعة، 15 أبريل 2022 10:31 ص
مصرع طالب فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 لقى طالب فى الخامسة عشر من العمر بمحافظة الشرقية، مصرعه، إثر انقلاب الدراجة البخارية به أمام كوبرى الفرماوى دائرة قسم شرطة القرين، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القرين.

 

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة القرين ، يفيد بورود إشارة  مستشفى القرين المركزى بوصول "محمد ه س" 15 عاما  طالب مقيم القرين، جثة هامدة.

 

وتبين من التحريات الأولية حدوث الوفاة إثر انقلاب دراجة بخارية أمام كوبرى الفرماوى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بمركز أبوحماد التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.

 

 

 


 

 


الشرقية

القرين

مصرع طفل

كوبرى الفرماوى

حادث تصادم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة