مصرع طالب فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

لقى طالب فى الخامسة عشر من العمر بمحافظة الشرقية، مصرعه، إثر انقلاب الدراجة البخارية به أمام كوبرى الفرماوى دائرة قسم شرطة القرين، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القرين.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة القرين ، يفيد بورود إشارة مستشفى القرين المركزى بوصول "محمد ه س" 15 عاما طالب مقيم القرين، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث الوفاة إثر انقلاب دراجة بخارية أمام كوبرى الفرماوى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بمركز أبوحماد التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.



