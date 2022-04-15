مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادثى تصادم متفرقين بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت محافظة القليوبية مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادثى تصادم مختلفين بمنطقة بلتان التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ، وآخر بطريق الدائرى الإقليمي تقاطع طريق شبرا - بنها الحر بنطاق مركز شرطة بنها، جرى نقل المصابين والمتوفى لمستشفي بنها الجامعى والتعليمي، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

في البداية أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين ملاكي أعلي الطريق الإقليمي تقاطع الحر اتجاه بنها القادم من الشرقية، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية و4 سيارات إسعاف مجهزة وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى، وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة وتم إخلاء الطريق من آثار الحادث على جانين الطريق لتسيير الحركة المرورية وعدم تعطيل أصحاب السيارات ومصالح المسافرين.

أما الحادث الثاني فهو مصرع شخص إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره قضبان السكة الحديد بنطاق قرية بلتان التابعة لمركز شرطة طوخ، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.