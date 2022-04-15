مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبرى بمنطقة الصف

كتب بهجت أبو ضيف

انقلبت سيارة نقل من أعلى كوبري بالصف، في محافظة الجيزة، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انقلاب سيارة من أعلى كوبري بمنطقة الصف، انتقل رجال المباحث بمركز شرطة الصف إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة نقل انقلبت من أعلى كوبري، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث