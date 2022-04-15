مساج للمعدة لمدة دقيقتين لعلاج الانتفاخ وعسر الهضم

كتبت إيناس البنا

عسر الهضم قد يكون مشكلة متكررة، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو العادات الغذائية غير الصحية، يحاول معظم الناس تجربة أطباق جديدة وتوسيع خبرتهم في الطهي.

أسباب عسر الهضم

وفقا لموقع "healthline" فإن الإجهاد هو سبب كبير لعسر الهضم. كما تسبب وباء COVID-19 ، فى ارتفاع مستويات التوتر بشكل كبير، وهذا يزيد من كمية الحموضة في المعدة ويسبب عسر الهضم والحموضة المعوية، كما يمكن أن ينتج عسر الهضم عن الإفراط في تناول الطعام أو تناول الطعام بسرعة كبيرة.

قد تزيد الأطعمة الغنية بالتوابل والدهون أيضًا من خطر الإصابة بهذه المشكلة في المعدة. سبب شائع آخر لعسر الهضم هو الاستلقاء بعد الأكل بوقت قصير وعدم ممارسة الرياضة، ما يجعل من الصعب على جسمك هضم الطعام الذي تناولته. إلى جانب ذلك ، فإن الأسباب الشائعة الأخرى التي تؤدي إلى سوء الهضم تشمل التدخين والآثار الجانبية لبعض الأدوية.

يمكن أن يساعدك التدليك في التعامل مع هذه المشكلة

تدليك المعدة أو البطن علاج لطيف وغير جراحي لعسر الهضم. تتضمن العملية تدليك البطن برفق لإرخاء عضلات المعدة. يساعد ذلك في تنشيط الهضم وتخفيف الإمساك. يستخدم على نطاق واسع لعلاج مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية ، وخاصة تلك المتعلقة بالمعدة.

وفقًا لجمعية العلاج بالتدليك الأمريكية (AMTA) ، يمكن أن يكون للعلاج بالتدليك تأثير إيجابي على الصحة البدنية والعقلية للشخص.

الطريقة الصحيحة لممارسة تدليك البطن

اتبع هذه الخطوات لأداء تدليك البطن على نفسك:

استلق على الأرض أو على بساط اليوجا على ظهرك.

تأكد من ثني ركبتيك وقدميك في وضع مسطح أثناء القيام بذلك.

الآن ، ضع كلتا يديك على بطنك وابدأ في التدليك بطريقة دائرية.

افعل ذلك في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة.

تنفس بشكل طبيعي مع استمرار التدليك.

يمكنك أيضًا الضغط بشكل خفيف على المناطق التي يتألم فيها.

استمر في التدليك حتى تشعر البطن بالراحة.

يمكنك أيضًا محاولة زيادة استهلاكك من الماء.

تأكد من شرب الكثير من الماء كل يوم ، حتى 6 أكواب في اليوم. هذا يمكن أن يبقي المشاكل المتعلقة بالانتفاخ والهضم في مكانها.

بعض الاحتياطات التي يمكنك اتخاذها



بشكل عام ، يعتبر تدليك البطن آمنًا لمعظم الأشخاص إذا تم إجراؤه بطريقة لطيفة وآمنة، ولكن ، تجنب أخذ التدليك إذا كنت قد خضعت مؤخرًا لعملية جراحية في البطن. أيضًا ، استشر طبيبك إذا كان لديك أي مخاوف صحية ، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب تدليك المعدة . في غضون ذلك ، تأكد من عدم تناول أي أطعمة ثقيلة أو حارة لبعض الوقت قبل التدليك وبعده. لكن اشرب الكثير من الماء بعد التدليك.