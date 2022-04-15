مساجد لها تاريخ.. المسجد العتيق العمرى بإسنا "أزهر الصعيد"

الأقصر – أحمد مرعى

حظى المسجد العمرى العتيق بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على خطوة جديدة ليكون أحد المنابر الدينية حول الأقصر ومصر بأكملها، وذلك لكي تقام داخله الفعاليات الدينية الكبرى والصلوات فى الأعياد والمناسبات، ويستضيف زيارات الوزراء والمحافظون والقيادات التنفيذية والسياسية بالدولة المصرية.

وفى هذا الصدد نظمت وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور على جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مسابقة حول مصر لقادة الفكر لإعداد مركز إعلامى بالمساجد الكبرى فى المحافظات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفى محافظة الأقصر تم إختيار مسجد إسنا العمرى العتيق التاريخي، ومسجد السيد يوسف فى الكرنك.

وفى هذه المسابقة تم طلب مجموعة من الأئمة المفكرين القادرين علي الإقناع، والوصول إلي الشباب لعمل مجموعة من البرامج التوعوية في مساجدهم، وقامت كل مديرية أوقاف بترشيح عدد من الأئمة للمشاركه في المبادرة أو المشروع، وأقيمت فعاليات دورة تدربية للأئمة في القاهرة بعد موافقة الأمن، وشارك فى تلك الدورة من المساجد الكبير على سبيل المثال مايلي:- (المركز الإعلامي بجامع العتيق بإسنا - مسجد السيد يوسف بالأقصر - مسجد الجامع الكبير بأسيوط - مسجد سيدي الفولي بالمنيا - مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة - مسجد السيدة زينب بالقاهرة - مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة - مسجد عمر مكرم بأسيوط.. وغيرها من المساجد).

ويعتبر المسحد العتيق أو العمرى كما يطلق عليه الأهالى، أحد أعظم المساجد التاريخية والتراثية فى جنوب الصعيدوالذي يرجع تاريخ بناؤه إلى العام 474 هجرية، حيث بني في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي وأطلق الخليفة عليه اسم "المسجد العمري"، وذلك تيمناً بمسجد عمرو بن العاص في القاهرة، وهو نفس الإسم الذي كان يطلق وقتها على معظم المساجد الكبيرة التي بنيت في العهد الفاطمي في جنوب مصر، مثل "المسجد العمري" بقنا و"المسجد العمري" بأسوان.

ومع قدوم شهر رمضان المبارك كل عام، يقوم رجال إدارة آثار إسنا وأرمنت بعمليات التطوير والتجديدات داخل المسجد بالتعاون مع الأهالى من أبناء المنطقة عشاق المسجد التراثى التاريخي الكبير، حيث أنه لا يظل المسجد العتيق في إسنا يحتل موقع متقدم بين المساجد، حتى إنه أطلق عليه في فترة من الفترات "أزهر الصعيد" نظرا لضخامة بنائه واحتوائه على "أعمدة جرانيتية" ضخمة وكان مركز كبير للعلم وتحفيظ كتاب الله.



الاهالى-يؤدون-الصلاة-بالمسجد-العتيق



التراويح-داخل-المسجد-العتيق-باسنا



الصلاة-داخل-المسجد-بعد-تطويره



الطراز-الإسلام-فى-المسجد-العتيق-بإسنا



المسجد-العتيق-العمرى-فى-سوق-اسنا



المسجد-العتيق-قديماً-بمدينة-اسنا



المسجد-العمرى-العتيق-بإسنا-تاريخ-كبير-من-الحضارة-التراثية-بأرض-الأقصر



المسجد-العمرى-العتيق-قديماً



المسجد-بعد-عمليات-التطوير-باسنا



المسجد-بنى-فى-474-هجرية-بعهد-الخليفة-المستنصر-بالله-الفاطمى-وأسماه-العمرى



المسجد-سمى-قديماً-بالعمرى-تيمناً-بمسجد-عمرو-بن-العاص-بالقاهرة



المسجد-منارة-للعلم-والعلماء-وتم-تجديده-فى-الدولة-الفاطمية



المسجد-يستقبل-أفواج-المصلين-بعد-تطويره-بأيدي-رجال-آثار-إسنا-وأرمنت



المئذنة-التاريخية-للمسجد-العمرى-باسنا



أهالى-مدينة-إسنا-يؤدون-صلاة-التراويح-فى-المسجد-التاريخي



أهالى-مدينة-إسنا-يؤدون-صلاة-التراويح-فى-المسجد-العتيق



تطوير-المسجد-العتيق-والصلاة-داخله



جانب-من-الصلاة-فى-المسجد-العمرى-باسنا



جانب-من-عمليات-التطوير-داخل-المسجد



صلاة-التراويح-فى-المسجد-العتيق



صورة-تراثية-للمسجد-العتيق



صور-تراثية-للمسجد-العمرى-باسنا



صور-نادرة-لمسجد-العمري-الكبير-بإسنا



عمليات-التطوير-والصلاة-داخل-المسجد



مأذنة-المسجد-العتيق-تنير-المدينة



مأذنة-المسجد-العتيق-فى-إسنا



مأذنة-المسجد-قديماً-بإسنا



مبني-المسجد-من-الواجهة-بإسنا



محراب-المسجد-العتيق-بإسنا_1