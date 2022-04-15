اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 06:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة روسية: غرامات محتملة على جوجل وويكيبيديا بسبب محتوى "زائف"

الجمعة، 15 أبريل 2022 05:57 م
محكمة روسية: غرامات محتملة على جوجل وويكيبيديا بسبب محتوى "زائف" جوجل
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محكمة روسية، عن غرامات محتملة على جوجل وويكيبيديا بسبب محتوى "زائف"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وشنت روسيا في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لتحرير دونباس في جنوبي شرق أوكرانيا، بعد أن تأججت الأزمة مع اوكرانيا التي سعت للانضمام لحلف الناتو، الأمر الذي عدّته موسكو يهدد أمن وسلامة أراضيها.

وعلى إثر عمليته العسكرية في أوكرانيا، تعرضت موسكو لحزم متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية طالت نخبتها المقربة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وأكبر بنوكها، وبالمقابل دعمت ذات الجهات أوكرانيا على الصعيد الأمني والاقتصادي والتكنولوجى.


روسيا

اخبار روسيا

اوكرانيا

جوجل

الحرب الروسية الاوكرانية

حرب روسيا واوكرانيا

شركة جوجل

اخر اخبار روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة