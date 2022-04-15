محكمة روسية: غرامات محتملة على جوجل وويكيبيديا بسبب محتوى "زائف"

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت محكمة روسية، عن غرامات محتملة على جوجل وويكيبيديا بسبب محتوى "زائف"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وشنت روسيا في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لتحرير دونباس في جنوبي شرق أوكرانيا، بعد أن تأججت الأزمة مع اوكرانيا التي سعت للانضمام لحلف الناتو، الأمر الذي عدّته موسكو يهدد أمن وسلامة أراضيها.

وعلى إثر عمليته العسكرية في أوكرانيا، تعرضت موسكو لحزم متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية طالت نخبتها المقربة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وأكبر بنوكها، وبالمقابل دعمت ذات الجهات أوكرانيا على الصعيد الأمني والاقتصادي والتكنولوجى.