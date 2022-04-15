اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد: صوامع غلال الخارجة جاهزة لاستقبال 45 ألف طن قمح.. صور

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:00 ص
محافظ الوادى الجديد: صوامع غلال الخارجة جاهزة لاستقبال 45 ألف طن قمح.. صور صوامع القمح
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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أعلن محافظ الوادي الجديد عن جاهزية صوامع الغلال التابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين جنوب مدينة الخارجة، المُقامة على مساحة 20 ألف متر وتضم 9 خلايا بسعة تخزينية إجمالية 45 ألف طن، مؤكداً جاهزية الصوامع ومواقع التخزين، حيث جرى التوجيه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأقماح المحلية الموردة، وتذليل أي معوقات تواجه عمليات التوريد من جانب المزارعين وكبار التجار.

وقال المحافظ، إن موسم حصاد القمح هذا العام يُعد موسمًا استثنائيًا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود حفاظًا على أمن الدولة الغذائي، مشددًا على حظر خروج الأقماح خارج المحافظة أو بين المراكز إلا بتصريح رسمي وضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح ومتابعة موقف توريد محصول القمح طبقاً للمساحات المنزرعة بكل مركز والتأكيد على حوافز التوريد.
 
وشدد المحافظ، على توعية المزارعين بتوريد القمح بحد أدنى 12 أردبًا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين والتنسيق لزيادة أعداد الأجولة ونقاط التجميع والموازين بالمدن والقرى، بجانب مناقشة الاقتراحات والمشكلات التي تواجه المزارعين.
 

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