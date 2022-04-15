محافظ أسوان يتابع تسليم الدفعة الرابعة من لحوم "صكوك الإطعام"

أسوان - صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تسليم الدفعة الرابعة من لحوم " صكوك الإطعام " المقدمة من وزارة الأوقاف، لتصل إجمالى الكميات إلى 8 طن سيتم توزيعها على 8 ألاف أسرة أولى بالرعاية ، وهو الذى سيتزامن مع توزيع 13 ألف شنطة من السلع الغذائية والأساسية، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى ، وبمتابعة من المحافظة، وذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كافة أوجه الرعاية للمستحقين من الأسر الأكثر احتياجاً، ومنها توزيع صكوك الإطعام برعاية وزارة الأوقاف ، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومحافظة أسوان بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأوضح بأن هناك تعليمات مباشرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ومتابعة مستمرة من اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية لضمان وصول هذه المساعدات الغذائية لمستحقيها بعد إعداد كشوف بهذه الأسر طبقاً للضوابط والإشتراطات المقررة، وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة ، وأيضاً وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة لتحسين مستوى معيشة الموطنين .



















