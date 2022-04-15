محافظ أسوان: إزالة حالة تعد فى المهد بعزبة الإصلاح البحرية بكوم أمبو.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، حملة إزالة لحالة تعدى فى المهد على الأرض الزراعية بعزبة الإصلاح البحرية وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والواقعة على مساحة 88 متر.

وفى نفس السياق وبناءاً على الشكوى الواردة من مزارعى قرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو بشأن وجود تعديات من بعض المزارعين على حرم المصرف فقد أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيام لجنة من الوحدة المحلية لقرية الكاجوج وإدارة صرف كوم أمبو للمعاينة الميدانية للوقوف على هذه الشكوى.

وعقب قيام المختصين بالمعاينة تبين وجود تعديات من المزارعين على حرم المصرف بزارعة جزء من الجسر بعرض 5 أمتار تقريباً ، بجانب وجود أحواض داخل حرم المصرف ، وأيضاً مواسير لصرف المياه الزائدة عن حاجة أراضيهم بالتعدى على المصرف مما نتج عنه وجود زحف لميول المصرف ، وهو الذى تسبب بدوره فى حدوث بعض الإنهيارات بالمصرف لمسافة 200 متر من الجانب الغربى له بحوض المرازيق.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه تم تنفيذ حل عاجل من خلال التسوية والتمهيد للجزء المنهار ، مع قيام مهندس ومشرف الإدارة العامة للصرف بالمنطقة بالتنسيق مع إتحاد الجمعية الزراعية لحصر كافة التعديات على حرم المصرف ، وإعطاء فرصة للمخالفين لإعادة الشئ لأصله ، مع الإلتزام بحدود نزع الملكية خلال أسبوع ، وفى حالة عدم الإستجابة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ليتواكب ذلك مع عقد ندوة توعوية بالتنسيق بين الوحدة المحلية والإدارة العامة للصرف والجمعية الزراعية لتوعية المزارعيين بعدم التعدى على حرم المصرف بإعتباره ملكية عامة يستوجب الحفاظ عليه من أى إنهيارات مستقبلية لما يحققه من فوائد عديدة للجميع .

فى المقابل، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تكاتف كافة الجهود بين الأجهزة المعنية لمواصلة سلسلة حملاتها المكبرة الهادفة لإزالة كافة أشكال التعدى سواء الصادر لها قرارات سابقة أو المستحدثة فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه يتم التشديد على المسئولين بضرورة المتابعة الميدانية اليومية لرصد أى تعديات لسرعة التعامل معها أولاً بأول ، ولاسيما أن ذلك يشهد متابعة لحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبتعليمات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية.