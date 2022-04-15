محافظا المنيا والشرقية يُشددان على الالتزام بتعريفة الركوب المقررة.. صور

كتب - فريق المحافظات

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف فى نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة المواصلات الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس، وعدم وجود أى زيادة بها، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار.

وجه المحافظ، رؤساء المدن والمراكز، بتكثيف حملات المرور والمتابعة على كافة مواقف سيارات السيرفيس، والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين، وكافة الجهات المعنية، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التى يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة المواصلات المحددة من قبل المحافظة، وخطوط السير، وكذلك محطات الوقود، وتموين السيارات والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه استغلال المواطنين، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة، لتقديم أى شكاوى للمواطنين فى حالة حدوث أى زيادة فى تعريفة المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة، على الأرقام التالية، وهي، (0862342200 -0862320001)، وكذلك رقم تلقى الشكاوى الخاص بإدارة خدمة المواطنين عبر الواتس، وهو (01100585052)، والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

الشرقية

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة، تزامناً مع إرتفاع أسعار البنزين مع تثبيت سعر السولار والكيروسين، وذلك بمعرفة لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعى والسرفيس داخل المحافظة.

كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى المواقف والمرور بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التى يتم تحصيلها ، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة والتعامل مع أى موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميدانى على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة سير حركة سيارات الأجرة بـ66 موقفا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للاطمئنان على التزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ويذكر أنه قد تم تخصص الأرقام التالية لاستقبال شكاوى المواطنين فى حالة حدوث أى زيادة فى تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة 0552315974 – 0552303693 وعلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء "16528".

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد قامت بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومى على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم، كالآتي: (7,50 جنيه للتر بنزين 80)، و(8,75 جنيه للتر البنزين 92)، و(9,75 جنيه للتر بنزين 95)، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.