متهمان يعترفان بالتعدى على مواطنة وسرقتها بالإكراه فى الشروق

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف متهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بالتعدى على سيدة والاستيلاء على مبلغ مالى منها، وهاتفها المحمول، وإجبارها على الترجل من داخل سيارة أجرة بمنطقة الشروق، كانت تستقلها معهما، بعدما تم تهديها بسلاح أبيض بهدف سرقتها، وحرر محضر بالواقعة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات) مصابة بكدمات بالرأس وسحجات بالوجه، بأنه حال استقلالها سيارة أجرة لتوصيلها لمحل سكنها، فوجئت بقيام قائد السيارة وبصحبته آخر بتهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته والتعدى عليها بالضرب محدثاً ما بها من إصابات، والاستيلاء منها على (مبلغ مالى - هاتف محمول)، وإجبارها على الترجل من السيارة ولاذا بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها تابعة لإحدى شركات النقل الجماعى الكائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، وبتكثيف التحريات وبالاستعلام من الشركة المشار إليها أمكن التوصل إلى أن السيارة حيازة ( شخصين – مقيمان بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح نارى – عدة طلقات نارية - سلاح أبيض "مطواة ")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه.

وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمين والهاتف، واتهمتهما بسرقتها بالإكراه وإحداث إصابتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.