ما مصير الشركات التجارية بعد نقلها للقابضة للسياحة؟ اعرف التفاصيل

كتب عبد الحليم سالم

لجأت وزارة قطاع الأعمال العام، لخطة جديدة للتعامل مع الشركات التجارية المتبقية من القابضة للنقل البحرى والبرى، بجانب شركة عمر أفندى التابعة للقابضة للتشييد والتعمير .. تعرف على التفاصيل .

1- نجحت القابضة للسياحة والفنادق فى انعاش الشركات التجارية التابعة لها بعد دمجها فى شركتين.

2- تقرر ضم 4 شركات تجارية من النقل البحرى للقابضة للسياحة.

3- الشركات هى: النصر للتصدير والاستيراد، مصر للاستيراد والتصدير، مصر للتجارة الخارجية، والتجارية للأخشاب.

4- قرار النقل تم بقرار الجمعيتين العموميتين غير العاديتين للشركتين القابضتين.

5- قرار نقل "عمر افندى" للقابضة للسياحة تم اتخاذه وفى انتظار قرار الجمعية العمومية للشركة والقابضة للتشييد والسياحة.

6- سيتم تخصيص نشاط تجارى بالقابضة لتكون القابضة للسياحة والفنادق والتجارة.

7- تدرس القابضة، موقف الشركات التي سيتم دمجها مع رؤية بالابقاء على الشركات التى تم ضمها بدون دمج.

8- تسعى القابضة لنقل الشركات بدون ديونها حتى لا تؤثر على الموقف المالى للقابضة.