اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 12:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ما مصير الشركات التجارية بعد نقلها للقابضة للسياحة؟ اعرف التفاصيل

الجمعة، 15 أبريل 2022 12:00 ص
ما مصير الشركات التجارية بعد نقلها للقابضة للسياحة؟ اعرف التفاصيل وزارة قطاع الأعمال
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لجأت وزارة قطاع الأعمال العام، لخطة جديدة للتعامل مع الشركات التجارية المتبقية من القابضة للنقل البحرى والبرى، بجانب شركة عمر أفندى التابعة للقابضة للتشييد والتعمير .. تعرف على التفاصيل .

 
1- نجحت القابضة للسياحة والفنادق فى انعاش الشركات التجارية التابعة لها بعد دمجها فى شركتين.
 
2- تقرر ضم 4 شركات تجارية من النقل البحرى للقابضة للسياحة.
 
3- الشركات هى: النصر للتصدير والاستيراد، مصر للاستيراد والتصدير، مصر للتجارة الخارجية، والتجارية للأخشاب.
 
4- قرار النقل تم بقرار الجمعيتين العموميتين غير العاديتين للشركتين القابضتين.
 
5- قرار نقل "عمر افندى" للقابضة للسياحة تم اتخاذه وفى انتظار قرار الجمعية العمومية للشركة والقابضة للتشييد والسياحة.
 
6- سيتم تخصيص نشاط تجارى بالقابضة لتكون القابضة للسياحة والفنادق والتجارة.
 
7- تدرس القابضة، موقف الشركات التي سيتم دمجها مع رؤية بالابقاء على الشركات التى تم ضمها بدون دمج.
 
8- تسعى القابضة لنقل الشركات بدون ديونها حتى لا تؤثر على الموقف المالى للقابضة.

وزارة قطاع الاعمال

القابضة للسياحة والفنادق

القابضة للنقل البحرى

القابضة للتشييد والتعمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة