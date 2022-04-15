اليوم السابع
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ما حكم من أصيب بمرض مفاجئٍ في نهار رمضان؟.. "الأزهر للفتوى" يُجيب

الجمعة، 15 أبريل 2022 10:24 م
ما حكم من أصيب بمرض مفاجئٍ في نهار رمضان؟.. "الأزهر للفتوى" يُجيب مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية
كتب لؤى على

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ما حكم من أصيب بمرض مفاجئٍ في نهار رمضان؟، سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، وجاء رد المركز كالآتى:
 
وبعد؛ فإذا أُصيب الإنسان بمرضٍ مفاجئٍ في شهر رمضان، فإن حكمه يختلف باختلاف حالته؛ فإن كانت حالته لا يستطيع معها الصوم، بأن كان الصوم يضر بصحته فيباح له في هذه الحالة الفطر إلى أن يتم شفاؤه، ويجب عليه قضاء تلك الأيام في وقت آخر، قال تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
 
أما إذا كان إفطاره لا يعود عليه بالنفع في صحته بحيث لا يُساعده في التعافي من هذا المرض بل يستطيع معه الصوم فلا يجوز له الإفطار، وهذا يتقرر بحسَب تقديرِ الطبيب الثقة.

مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية

الازهر الشريف

الصوم

الصيام

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