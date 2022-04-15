اليوم السابع
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ما أهمية تدشين مصنع إطارات سيارات جديد فى مصر؟ التفاصيل فى 8 نقاط

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:00 ص
ما أهمية تدشين مصنع إطارات سيارات جديد فى مصر؟ التفاصيل فى 8 نقاط إطارات سيارات
كتب عبد الحليم سالم

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تعد صناعة إطارات السيارات، من الصناعات الاستراتيجية ولا سيما إنه لا يوجد مصنع حكومى واحد فى مصر، مما دفع وزارة قطاع الأعمال العام للمضى قدما نحو تدشين مصنع جديد يلبى احتياجات السوق.. تعرف على التفاصيل.

 
1- فى أكتوبر 2020 تم توقيع اتفاقية لتأسيس تحالف صناعى وطنى قوى لصناعة إطارات المركبات.
 
2- تضمن الاتفاق تصنيع اطارات كافة الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة.
 
3- تضمن الاتفاق إنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 450 ألف متر مربع.
 
4- تم الانتهاء من دراسات تنفيذ مشروع تصنيع إطارات السيارات  ويتبقي توفير التمويل.
 
5- من المنتظر تدشين الوزارة للمشروع من خلال القابضة الكيماوية حيث سيتكلف ما بين 700 لـ 900 مليون دولار.
 
6- تمتلك القابضة اصول يمكنها المساهمة فى تدشين المشروع بالتعاون بين شركة النقل والهندسة المتخصصة فى الصناعة والتابعة لها .
 
7- ستحتاج القابضة لإحدى الشركات العالمية حيث سيتم دراسة سبل تنفيذ ذلك ولا سيما أن تكاليف المشروع كبيرة.
 
8- المصنع الجديد سيوفر واردات بقيمة 2 مليار دولار سنويا، كما يمكن إنتاج 4 ملايين إطار سنويا يتم زيادتها فى مراحل لاحقة لـ 5 ملايين إطار.

إطارات السيارات

القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام

تصنيع اطارات السيارات

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