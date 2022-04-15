ليلة سقوط "ديلر" الحشيش قبل ترويج بضاعته فى العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل بمنطقة العجوزة، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وكشف عن مصدر الحصول عليها، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى تورط عاطل في لاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم عقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك