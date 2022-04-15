للوقاية.. تعرف على إجراءات حماية طفلك من السقوط أعلى العقارات

شددت إدارات الحماية المدنية على طرق الوقاية من سقوط الأطفال من أعلى أسطح المنازل وتقديم النصائح لهم بصفة مستمرة للحد من سقوطهم من شرفات العقارات ومن تلك التعليمات :
-عدم ترك الطفل يلعب بمفرده فى الشرفات دون مراقبة.
-عدم ترك أي مقعد أو قطعة أثاث يستطيع الطفل تسلقها بالقرب من نافذة مفتوحة
-وضع حواجز على النوافذ المنخفضة التي يمكن للطفل الوصول إليها وخاصة في الطوابق العلوية.
-وضع حواجز للأماكن التي يخشى من صعود الطفل والحبو.
-ابعاد الطفل عن الأماكن التى يتسلق عليها ويسقط من النافذة.
-عليك عدم ترك الطفل بمفرده على طاولة أو سرير دون حواجز واقية قريبة من النوافذ
-إذا كانت الأم مضطرة لترك الطفل وحده في السرير يجب التأكد أن مفصلات السرير قوية وحافته خشبية عالية وغير حادة والابتعاد عن النوافذ
-عدم السماح للأطفال بالوقوف على الكراسي وإذا أرادت الأم أن تجلس الطفل على كرسي فيجب وضع حوله طوقا أو حزاما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة