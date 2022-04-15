"لحد البيت".. مبادرة من تضامن الإسماعيلية لتوصيل الدعم للأسر الأولى بالرعاية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، تحت إشراف مها الحفناوى، وكيل وزارة التضامن، مبادرة "لحد البيت" والتي تهدف للوصول إلي الحالات الاولي بالرعاية ومستحقي الدعم في أماكن تواجدهم وحتي منازلهم لتوصيل الدعم من مواد غذائية ولحوم دون تكبد العناء وتحقيقًا لمبدأ العدالة في التوزيع.

وقامت فرق العمل وعلي رأسها "الحفناوي" بزيارة للأسر الأولي بالرعاية وتقديم المواد الغذائية واللحوم خاصة السيدات كبار السن و متحدي الإعاقة و لمن هم مدرجين ببرنامج تكافل وكرامة أو للمقدمين ولم يتم الصرف لهم.

وأكدت "الحفناوي"، أن الزيارات تضمنت أيضًا التعرف علي بعض المشكلات التي تواجههم وتم التواصل مع الوحدات الاجتماعية لاستكمال المستندات والأوراق، وقام الفريق المكون من المكتب الفني ومسئولة الضمان، بزيارة منطقة نفيشة القبلية والبحرية وجزء من أبو عطوة في بداية أيام المبادرة وسوف تستمر الزيارات حتي نهاية رمضان للوصول إلي الأماكن البعيدة التي يصعب الوصول اليها.

يأتي ذلك بالتزامن مع توزيع 2 طن لحوم وشنط مواد غذائية من الأوقاف حيث تم الانتهاء من توزيع الدفعة الخامسة، وتم توزيعها علي مستوي محافظة الإسماعيلية بالكامل من خلال لجنة من التضامن الاجتماعي والأوقاف للتنسيق والوصول لمستحقي الدعم.