اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تسجل 125 ألفا و846 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة، 15 أبريل 2022 10:28 ص
كوريا الجنوبية تسجل 125 ألفا و846 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا
سول (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، تسجيل 125 ألفا و846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ"24" ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء إلى 16 مليونا و104 ألاف و896 إصابة.
 
وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل 264 وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بداية انتشار الوباء إلى 20 ألفا و616 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.
 
وخففت الحكومة بعض قواعد التباعد الاجتماعي في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ودعم الأعمال الصغيرة التي تضررت بشدة من الفيروس.

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