كوريا الجنوبية ترفع الحجر الصحى الإلزامى لمرضى كورونا بشكل كامل مايو المقبل

سول (أ ش أ)

ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، أنه سيتم رفع الحجر الصحى الإلزامى لمدة سبعة أيام لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالكامل فى أواخر شهر مايو المقبل، حيث تستعد البلاد لنظام ما بعد الجائحة وسط انخفاض أعداد المصابين بالفيروس.

وأضافت الوكالة - في بيان نشرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عبر موقعها الرسمي - أن خريطة الطريق الجديدة التي كشفت عنها الحكومة تتضمن أيضا خفض مستوى الأمراض المعدية المسببة لـ كوفيد-19 بمقدار درجة واحدة إلى ثاني أعلى مستوى من نظام المستويات الأربعة، مما يسمح للمرضى بتلقي العلاج في العيادات والمستشفيات المحلية على غرار العدوى بأي وباء مستوطن.

وتابع البيان "لقد توصلنا إلى فهم كامل لخصائص أوميكرون وتجهزنا بأسلحة فعالة مثل اللقاحات والعلاج. وسندفع من أجل العودة للنظام الطبي العام حيث يمكن للناس الحصول على التشخيص والعلاج في العيادات والمستشفيات المحلية والاستمتاع بالحياة اليومية حتى لو أصيبوا بفيروس كوفيد-19".

كما أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها سترفع جميع قواعد التباعد الاجتماعي لـ كوفيد-19، باستثناء تفويض القناع، بدءا من الأسبوع المقبل، في أول خطوة كبيرة نحو أيام ما بعد الوباء منذ تفشي الفيروس الجديد قبل عامين.