كبسولة × القانون.. لو هتشترى شقة شوية نصائح علشان ميضحكش عليك فى تحويشة عمرك

كتب إيهاب المهندس

يتعرض العديد من المواطنين للنصب في عمليات بيع وشراء الشقق السكنية، فقد تشترى شقة وتكتشف أنها قد تم بيعها لأكثر من شخص وأن من قام ببيعها ليس مالكها الأصلى.

وتوجد العديد من النصائح عند شرائك شقة تجنبك من الوقوع في فخاخ النصابين، ومنها...

ــ لما تروح تعاين الشقة استغرق وقت طويل علشان لو في مشاكل عليها تعرف.

ــ حاول تعاين الشقة اللى هتشتريها أكثر من مرة قبل دفع فلوسها وكتابة عقدها.

ــ خلى جزء من قيمة ثمن الشقة لو فيها لو فيها حاجة ناقصة.

ـ لو هتدفع ثمن الشقة لازم تستلمها في يوم الدفع.

ـ متشتريش الشقة بتوكيل عام لازم توكيل خاص بالبيع.

ــ لو مالك الشقة عمره فوق الـ65 سنة لازم أولاده يوقعوا شهود.

ـ نصيحة قبل كتابة العقد لازم يكون معاك محامى ثقة تعرفه.

ــ لو هتشترى الشقة من ورثة لازم كلهم يوقعوا على العقد، ولو حد من الورثة قاصر لازم الوصى هو اللى يوقع على العقد.

ــ لازم التوقيع يكون على كل صفحات العقد، والتوقيع يكون أمام المشترى.

ـ كتابة العقد من الأفضل تكون على 3 نسخ ويكتب بالكمبيوتر وممنوع التعديل فيه.

ـ لو فى جزء متبقى من ثمن الشقة يكتب في العقد متمضيش على نفسك وصل أمانة.

ـ يكتب في يكتب في العقد الثمن وبنود تضمن حقك والشرط الجزائى وتوكيل في الشهر العقارى بالبيع للنفس أو للغير ولكافة التصرفات الناقلة للملكية، وكافة إجراءات التعامل مع المرافق، ولا يحق لطرف إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين.