فحص مشتبه بهم لكشف هوية قاتل شاب بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عددا من المشتبه بهم، للتوصل لهوية المتهم بقتل شاب بمدينة 6 أكتوبر، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة القتيل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شاب مصابا بجرح طعني أدي لإنهاء حياته، وتوصل رجال المباحث لهوية القتيل.

شكل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة فريق بحث لكشف غموض الجريمة، والتوصل لهوية الجاني، من خلال فحص عدد من المشتبه بهم، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، والاستماع لأقوال أفراد من أسرة القتيل، للتوصل لأي خلافات تجمعه بآخرين.

تحرر محضر بالواقعة، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.