اليوم السابع
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غلق كلى وتحويلات مرورية لمطلع الدائرى من شارع ربيع الجيزى المؤدى للمريوطية

الجمعة، 15 أبريل 2022 12:00 ص
غلق كلى وتحويلات مرورية لمطلع الدائرى من شارع ربيع الجيزى المؤدى للمريوطية الطريق الدائرى
كتب عبد الرحمن سيد

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أعلنت  الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة مطلع الطريق الدائرى، للقادم من شارع ربيع الجيزى، والمؤدى إلى مناطق المريوطية، وربطه مع توسعة الطريق الدائرى المستحدثة، مما يستلزم غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى المشار إليه، إعتباراً من الساعة الـ 12صباح اليوم، الجمعة 15/4/2022 حتى صباح يوم الأحد الموافق 24/4/2022 على أن تكون الأعمال لمدة (10 أيام) على مدار 24 ساعة.

 

وأوضحت أن  إجراء التحويلات المرورية  يتم على النحو التالى:-

حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود إلى الطريق الدائرى إتجاه مناطق المريوطية ستقوم بإستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مروراً بميدان المنيب ، والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير إتجاه شارع البحر الأعظم ، والصعود أعلى الطريق الدائرى على طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 


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