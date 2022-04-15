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غدا.. قطع الكهرباء عن 4 قرى بمركز بنى سويف لصيانة المُغذيات

الجمعة، 15 أبريل 2022 06:30 ص
غدا.. قطع الكهرباء عن 4 قرى بمركز بنى سويف لصيانة المُغذيات قطع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء أنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز بنى سويف غدا السبت والأحد، اعتبارًا من الساعة8.30  صباحا حتى الساعة 12 ظهرا لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات، حيث تقرر قطع الخدمة غدا السبت 16 أبريل عن قرى (الكوم الأحمر ، أبو سليم، رياض باشا ، شريف باشا) ، ويوم الأحد 17 أبريل عن قرية رياض باشا.

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 

 

 


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