اليوم السابع
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طقس ربيعي معتدل بعروس القنال والعظمى 27 بالإسماعيلية.. لايف وصور

الجمعة، 15 أبريل 2022 11:58 ص
طقس ربيعي معتدل بعروس القنال والعظمى 27 بالإسماعيلية.. لايف وصور طقس الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس في المحافظة، اليوم الجمعة، حيث تشهد "عروس القنال"، اليوم طقس ربيعي معتدل، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 15 والعظمى إلى 27 درجة، والسماء صافية اليوم، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية.

 وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلًا على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كل الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجة والصغرى 11، وبورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22، ودمياط الصغرى 15 والعظمى 25، والزقازيق الصغرى 14 والعظمى 26، والإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 27، والسويس الصغرى 15 والعظمى 26، والعريش الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

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