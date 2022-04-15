طرق مواجهة مشاعر التوتر والإجهاد لدى الأطفال.. منها تمارين التنفس

كتبت إيناس البنا

يعاني العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من الإجهاد بشكل يومي، يعاني البعض أيضًا من الإجهاد لفترات طويلة ، والمعروف أيضًا باسم الإجهاد المزمن، ويمكن أن يعاني الأطفال أيضًا من هذه المشكلة، ولسوء الحظ ، غالبًا ما يُساء تفسير التوتر بين الأطفال على أنه سلوكيات طفولية ويتم تجاهله.

تخفيف الضغط النفسي لدى الأطفال



فيما يلي بعض النصائح التي تساعد الأطفال على التخلص من التوتر والإجهاد وفقا لموقع " timesnownews" :

ممارسة تمارين التنفس:



أظهرت الدراسات أن تمارين التنفس يمكن أن يكون لها فوائد مهدئة للجسم، عند محاولة تخفيف التوتر، قم بتنظيم جلسات التأمل واليوجا وممارسة تمارين التنفس مع الأطفال، ساعدهم في التغلب على ضغوطهم لإرخاء عقولهم وجسمهم، هذا يمكن أن يساعد أيضا في تقليل القلق.

تحديد علامات الضيق:



لتقليل التوتر بين الأطفال، من الضروري للغاية تحديد علامات الضيق، لا يمكن أن يساعد ذلك في تقليل التوتر والقلق فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في الجهود المنسقة والموجهة جيدًا، بعض علامات التوتر لدى الأطفال هي التعب ، والرجفة ، والتبول اللاإرادي ، وآلام المعدة ، والعدوانية ، وما إلى ذلك.

دعهم يعرفون ما تشعر به:



عندما تكون تحت الضغط ، يميل الأطفال إلى تقليد أنماط استجابة والديهم للتوتر، يمكن أن يكون للأنماط المضللة تأثير ضار على الصحة النفسية من الأطفال، لذلك ، من المستحسن أن تكون شفافًا بشأن مشاعرك مع أطفالك لمساعدتهم على فهم مشاعرهم بشكل أفضل.

التواصل مع الأطفال:



التحدث إلى أطفالك هو أحد أهم الخطوات لضمان قدرتهم العقلية، تواصل معهم واسألهم عن أفكارهم وأظهر اهتمامًا بحياتهم وأخبرهم أنك موجود في حال احتاجوا إليك.

ساعدهم في تدوين أفكارهم:



لقد ثبت أن تدوين العوامل المسببة للتوتر مفيد في التعامل مع التوتر، عند محاولة تقليل التوتر لدى الأطفال ، ساعدهم على تدوين أفكارهم المزعجة والقيام بأنشطة كتابية ممتعة.