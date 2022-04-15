طرح بيع الـ108 أفدنة بالمنطقة الصناعية بالدقهلية للمستثمرين أبريل الجارى

صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، لـ"اليوم السابع"، أنه سوف يتم طرح 108 فدان للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة خلال الشهر الحالي، لفتح آفاق جديدة للمستثمرين، مشيرا إلى أنه قد عقد اجتماعاً لمجلس إدارة المنطقة الصناعية ، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، والدكتور محمد ابوغنيمة السكرتير العام للمحافظة، للبدء في إجراءات طرح بيع الـ 108 فدان امتداد المرحلة الثالثة والرابعة بالمنطقة الصناعية للمستثمرين ، وإعداد الشروط المطلوبة طبقا للقانون ، ومراجعتها والاعلان عنها في المواقع الرسمية .
وأشار "مختار" الي أنه سيتم دفع 20 % مقدم من قيمة الأرض و80 % علي 4 سنوات تشجيعاً وتيسيرا علي المستثمرين ، وسيتم الإعلان عن سعر المتر والذي سيشمل كافة ثمن توصيل المرافق والصيانات الدورية لها.
كما أشار "المحافظ " الي ضرورة مراعاة الأبعاد الإقتصادية للشباب والمستثمرين الجدد المتقدمين للحصول علي قطع اراضي بالمنطقة الصناعية لدعم الصناعة وتنمية الإستثمار ، لكي تواكب الصناعات المصرية الصناعات العالمية لأن الصناعة تسهم بشكل كبير في رفع اقتصاد الدول .
وأكد "مختار" علي ضرورة أن نعمل جميعاً لتكون الدقهلية نموذج يحتذي به في دعم الصناعة وجذب المستثمرين وانشاء مصانع تضم صناعات جديدة يحتاج إليها السوق المصري والأسواق العالمية
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