ضبط 10 أطنان فول و7500 لتر سولار لحجبها عن الأسواق و418 بطاقة تموين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين من شن حملات على الأسواق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 10 أطنان فول، معبأة داخل عبوات جرى تخزينها بمخزن بإحدى قرى كفر الشيخ، لحجبها عن البيع والتداول، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



كما تمكنت الحملات من ضبط 7500 لتر سولار، جرى تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة لحجبها عن التداول بالأسواق، بحوزة مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات بإحدى مدن المحافظة.

كما تمكنت حملات التموين بالتعاون مع مباحث كفر الشيخ، من ضبط 418 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم، بحوزة مالك مخبز بلدى بمحافظة كفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات على الأسواق، لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، ومتابعة توفير السلع الغذائية، ومحاربة الغلاء، وتحرير محاضر للمخالفين، وتحويلها للنيابات المختصة.