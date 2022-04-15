ضبط أسلحة ومخدرات بقيمة مليون جنيه فى حملات أمنية بعدد من المحافظات

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) وبالاشتراك مع مديريات أمن (المنيا – أسيوط – سوهاج) نشاط (عدد من العناصر الإجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دوائر مراكز شرطة (جزيرة شندويل - أسيوط – بنى مزار ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط ( 8 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 750 جرام – فرد محلى– عدد من الطلقات النارية – سيارة – عدد 3 سلاح أبيض – عدد 2 ميزان حساس – أدوات تعاطى – مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول) بحوزة ( ثلاثة من العناصر الإجرامية ، لهم معلومات جنائية) حال تواجده بمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل.

ونجحت الجهود في ضبط (6 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام – بندقية خرطوش – فرد خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – دراجة نارية بدون لوحات - سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى- 2 هاتف محمول) بحوزة (عنصرين من العناصر الإجرامية ، لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أسيوط ، وضبط (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام) داخل مسكن (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة بنى مزار وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫100٫000) مليون ومائة ألف جنيه تقريباً.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما ( 2 بندقية خرطوش ، فرد محلى ، طلقات من ذات العيار – 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الحشيش - 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين للدفاع والهاتفين للإتصال بعملائهما .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عنصرين إجراميين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية - مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا (مخدرات - "شروع فـى قتل ، قتل" وسلاح نارى وذخيرة ، ضرب ، تبديد ") بهروبهما من محل إقامتهما إلى دائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، كما أرشدا عن (2 بندقية آلية و 5 خزينة بداخلهم عدد من الطلقات لذات العيار) لدى مخفيها (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية) بمعلف ماشية خاص به بدائرة المركز (أمكن ضبطه) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للسلاحين الناريين والذخيرة بقصد الدفاع وأقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط، تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار – 5 خزينة بندقية آلية).. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمضبوطات.