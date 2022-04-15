اليوم السابع
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شقيقة بايدن: أقمت مراسم فى البيت الأبيض لطرد "روح ترامب الشريرة"

الجمعة، 15 أبريل 2022 11:06 م
شقيقة بايدن: أقمت مراسم فى البيت الأبيض لطرد "روح ترامب الشريرة" فاليرى بايدن
كتب محمد جمال

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اعترفت شقيقة الرئيس الأمريكى جو بايدن، فاليرى بايدن أوين، فى مذكراتها بأنها "قامت بطرد الأرواح الشريرة" فى البيت الأبيض بعد انتخاب شقيقها لمنصب رئاسة البلاد.

ووفقا لمجلة "فانيتى فير"، بعد طرد "الروح الشريرة" المزعومة لسلف جو بايدن، الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب من البيت الأبيض، حرصت شقيقة بايدن على إخراج جميع الأشياء التى لمسها مالكه السابق مرة واحدة على الأقل من المبنى.

وعلى وجه الخصوص، أزالت صورة من القرن التاسع عشر تعود للرئيس الأمريكى السابق أندرو جاكسون، واستبدلت بها صورة فرانكلين ديلانو روزفلت، الذى جاء بعده.

لكن الشيء الوحيد الذى لم تستطع فاليرى مواجهته وفق المصدر، هو سطح المكتب القديم، الذى يعمل فيه جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ عقود عديدة، حيث أنها أرادت استبداله بمكتب روزفلت، ولكن لم يُسمح لها بإزالته.

واعترفت فاليرى بايدن أوينز أيضا فى مذكراتها الصادرة هذا الأسبوع بأنها تعتقد أن "دونالد ترامب يشبه الشيطان".


فاليرى بايدن

جو بايدن

ترامب

أمريكا

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