اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 10:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

زراعة الوادى الجديد: حصاد 23 ألفا و620 فدان قمح وتوريد 3740 طنا حتى الآن.. صور

الجمعة، 15 أبريل 2022 09:00 ص
زراعة الوادى الجديد: حصاد 23 ألفا و620 فدان قمح وتوريد 3740 طنا حتى الآن.. صور جانب من حصاد القمح
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد عن الانتهاء من حصاد 23620 فدان قمح وتوريد 3740 طنا حتى الآن، حيث تستهدف المديرية توريد 600 ألف طن هذا الموسم، ومن المتوقع زيادتها إلى 900 ألف طن.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المساحة الإجمالية المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز المحافظة 342094.21 فدان يتركز أغلبها فى منطقة شرق العوينات بإجمالي 191400 فدان، ومن المتوقع أن تحقق المحافظة المستهدف من الكميات التي يجرى توريدها هذا الموسم بإجمالي 600 ألف طن بواقع 12 أردب للفدان، ومن المتوقع زيادتها إلى 900 ألف طن.

وأضاف المرسي، أن المديرية تكثف جهودها لدعم أعمال الحصاد والتوريد ودعم مبادرة محافظ الوادي الجديد لتحفيز صغار المزارعين والمستثمرين أصحاب المساحات الخضراء المنزرعة بمحصول القمح من 1 إلى 5 أفدنة، خلال موسم الحصاد والتوريد، تتضمن إجراء قرعة علنية على 3 رحلات عمرة لكل ألف مزارع، وأخرى على 15 سلعة معمرة لكل ألف مزارع.

وأكد المرسي، أن المبادرة شملت الإعفاء من القيمة الإيجارية لأراضي الصندوق بنسب تتراوح من 25% إلى 50% حتى 70% طبقا للمساحة المنزرعة، فضلا عن إجراء قرعة علنية على 35 بون مواد تموينية بقيمة مالية تصل إلى 500 جنيه لكل ألف مزارع، على أن تصرف من فروع ومنافذ المصرية ماركت تشمل مساهمة صندوق الأراضي بنسبة 25% إلى 50% من التقاوى حال توريد محصول القمح كاملا.
 

FB_IMG_1649934401345
 

 

FB_IMG_1649934608434
 

 

 

FB_IMG_1649934630463
 

 

 

FB_IMG_1649934636070
 

 

 

FB_IMG_1649934689970
 

 

 

FB_IMG_1649934705753
 

 

 
FB_IMG_1649935028876
 

 

FB_IMG_1649935031060

الوادي الجديد

زراعه الوادي الجديد

القمح

حصاد القمح

موسم حصاد القمح

شرق العوينات

توريد القمح

صوامع الغلال بالوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة