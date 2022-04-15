زراعة الوادى الجديد: حصاد 23 ألفا و620 فدان قمح وتوريد 3740 طنا حتى الآن.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد عن الانتهاء من حصاد 23620 فدان قمح وتوريد 3740 طنا حتى الآن، حيث تستهدف المديرية توريد 600 ألف طن هذا الموسم، ومن المتوقع زيادتها إلى 900 ألف طن.



وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المساحة الإجمالية المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز المحافظة 342094.21 فدان يتركز أغلبها فى منطقة شرق العوينات بإجمالي 191400 فدان، ومن المتوقع أن تحقق المحافظة المستهدف من الكميات التي يجرى توريدها هذا الموسم بإجمالي 600 ألف طن بواقع 12 أردب للفدان، ومن المتوقع زيادتها إلى 900 ألف طن.



وأضاف المرسي، أن المديرية تكثف جهودها لدعم أعمال الحصاد والتوريد ودعم مبادرة محافظ الوادي الجديد لتحفيز صغار المزارعين والمستثمرين أصحاب المساحات الخضراء المنزرعة بمحصول القمح من 1 إلى 5 أفدنة، خلال موسم الحصاد والتوريد، تتضمن إجراء قرعة علنية على 3 رحلات عمرة لكل ألف مزارع، وأخرى على 15 سلعة معمرة لكل ألف مزارع.



وأكد المرسي، أن المبادرة شملت الإعفاء من القيمة الإيجارية لأراضي الصندوق بنسب تتراوح من 25% إلى 50% حتى 70% طبقا للمساحة المنزرعة، فضلا عن إجراء قرعة علنية على 35 بون مواد تموينية بقيمة مالية تصل إلى 500 جنيه لكل ألف مزارع، على أن تصرف من فروع ومنافذ المصرية ماركت تشمل مساهمة صندوق الأراضي بنسبة 25% إلى 50% من التقاوى حال توريد محصول القمح كاملا.





























