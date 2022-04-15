روسيا ترسل أكثر من 700 طن من المساعدات لسكان دونباس وأوكرانيا

وكالات الأنباء

سلمت وزارة الطوارئ الروسية أكثر من 700 طن من المساعدات الإنسانية لسكان دونباس ومدن أوكرانية.

وجاء فى بيان للوزارة نقلته "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة "14 موكبا مؤلفا من 79 شاحنة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، قامت بتسليم (مؤخرا) أكثر من 700 طن من المساعدات الإنسانية لسكان دونباس وأوكرانيا. وشملت الشحنات المياه المعبأة وأغذية الأطفال والمستلزمات الغذائية وغيرها من المواد الضرورية".

وتابع البيان "إضافة للمساعدات، تواصل السلطات الروسية العمل على تقديم مدفوعات مالية للمتقاعدين وغيرهم فى الأراضى المحررة في أوكرانيا".