رمضان فى مصر حاجة تانية.. 500 وجبة من مطبخ الخير ببنها لتوزيعها على الصائمين

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة من المتطوعين والمتطوعات القائمين علي "مطبخ الخير" بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، والذى يتم إعداد ما يزيد عن 500 وجبة يوميا لتوزيعها علي المستحقين بعد إعداد كشوف بأسمائهم وتوزيعها عليهم تحت راية "هذا من فضل ربى"، وأيضا تطبيقا لمقولة سيد الخلق "الخير في أمتي ليوم القيامة".

وقال الحاج علي جمال زين منسق المطبخ ورئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية ببنها، أن الفكرة تم تدشينها منذ فترة وبدأت في الانتشار خاصة في ظل أزمة كورونا، بالإضافة إلى حملات توزيع كراتين رمضان علي المستحقين، إلي أن تم التفكير في حملات الإطعام للمستحقين من خلال تدشين "مطبخ الخير".

وتابع، أنه بدأ التفاعل مع الحملة من اصحاب الخير والتبرع سواء بالمال أو المواد الغذائية، وتم تجهيز المطبخ وشراء أدوات الطبخ، وبدأت المتطوعات في المشاركة لطهو الطعام، وبالفعل بدأت المبادرة فى الانتشار من خلال مشاركة متطوعين من الشباب لتوزيع الوجبات علي المستحقين كل في منزله.

وأوضح، أن المبادرة بدأت في تجهيز 400 وجبة فى أول أيام شهر رمضان إلي أن ارتفع هذا العدد ليتخطى ال 500 وجبة يوميا حاليا يتم إعدادها وتوزيعها علي المستحقين، موضحا أن هدف المبادرة هو حفظ ماء وجه المستحقين وتأكيد علي أن الخير في أمة النبى ليوم الدين.