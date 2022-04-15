"رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات" موضوع خطبة الجمعة اليوم

كتب ـ على عبد الرحمن

"رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات" هو موضوع خطبة الجمعة اليوم، فى المساجد، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، ونشرت نصه عبر موقعها الإلكترونى، ووجهت أئمة المساجد بالالتزام بموضوع الخطبة أو نصه على أقل تقدير وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تصريحات سابقة، إن رمضان شهر العبادة والعبودية، على أن العبادة أخص والعبودية أعم، فليس كل عابد عبدًا ربانيًّا، وكل عبد رباني عابدٌ محقق للعبادة بمفهومها الأعم : أداءً للفرائض والنوافل ، وعمارةً للكون ، وصنعًا للحياة ، فالعبودية هي أن تكون سائر حركاتك وسكناتك لله (عز وجل) موقنًا بربوبيته، شاكرًا لأنعمه، فقد كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، ولما سألته أم المؤمنين السيدة عائشة (رضي الله عنها) : يا رسول الله أتصنعُ هذا ، وقد غُفِرَ لك ما تقدم مِن ذنبِك وما تأخر، فقال (صلى الله عليه وسلم) : "يا عائشةُ أفلا أكون عبدًا شكورًا".

وأضاف جمعة "ولمقام العبودية من التعبد والخضوع، والتذلل والخشوع، ورفع الأيدي وسفح الدموع بين يدي عالم السر والنجوى وكاشف الضر والبلوى، أحوال تدرك ولا توصف، وأسرار لا يباح بها، فالعبودية هي مقام الأصفياء لا الأدعياء".

في سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 34 مسجدًا، منها 36 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 7 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه ( 963 ) مسجدًا ، منها ( 818 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 145 ) مسجدًا صيانة وترميمًا.